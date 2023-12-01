Türk-Rus Dostluğu Pekişiyor! Rus Okulları Antalya'da Yarıştı

Ülkemizde Rus dili eğitimi ve Rusça öğretim alanında hizmet veren çok sayıda okul var. Türk-Rus dostluğu bu okullarda pekişiyor. Şimdilerde o okullar, dünyadaki birçok Rus okulunun katıldığı tatlı bir rekabetle yarışa koyuldu.

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Rus dili eğitimi ve Rusça öğretim alanında hizmet veren çok sayıdaki okulun öğretmenleri, okullarındaki eğitim ve projelerle ilgili bilgi ve deneyimlerini sundular. “Yurtdışındaki En İyi Rus Okulu - 2023” Yarışması’nın finali Antalya’da yapıldı.

Yarışmada, “Bir Rus Okulunun En İyi Öğretim Ekibi” ve “Uluslararası Öğretmen” kategorileri vardı. İstanbul’dan 3, Antalya’dan 1, Alanya’dan 1 ve Silifke’den 1 okul, tatlı bir rekabetle yarıştı.

Bu anlamlı etkinliğe Antalya Kültür ve Eğitim Topluluğu "Stolitsa" ev sahipliği yaptı.

Lider Okul, Genel Konsolosluk Okulu, Puşkin Milletlerarası Rus Okulu ilk 3’e girdi. 3’ü de İstanbul’daki okullardı. Ardından da yarışmanın birincisi seçildi. İstanbul Lider Okul, Türkiye birincisi oldu.

Dereceye giren okullara ödüller verildi. Yarışmanın Özel Ödülü, Türk-Rus dostluğunu tarihsel gelişmelerle anlatan projesiyle Antalya Özel Moskova Milletlerarası Okulu’na verildi.

Rusya Eğitim Bakanlığı Uluslararası Dış ilişkiler Merkezi Yurtdışı Öğretmenler Bölümü Başkanı Aleksandr Parkin, Ulusal Kanal’a konuştu. Yarışmanın amacını anlattı.

Etkinlikte ayrıca tiyatro gösterileri ve müzik dinletileri yapıldı. Dünyadaki Rus okullarından en iyisinin belirleneceği büyük final, 8 Aralık’ta Moskova’da yapılacak.

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# Türk Rus dostluğu # antalya
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