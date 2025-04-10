Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası başladı: 3 bin 500 sporcu mindere çıkıyor

Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, Kocaeli’deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başladı. Şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından, 61 şehirden gelen 3 bin 500 minik sporcu katılıyor.

DERECEYE GİREN YUNANİSTAN YOLCUSU

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, şampiyonanın dört gün süreceğini belirtti. Taşdemir, şampiyonada 8-14 yaş aralığındaki sporcuların mücadele ettiğini ve başarılı olanların 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Yunanistan’da düzenlenecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacağını söyledi.

Şampiyonada sporcular, yaş gruplarına göre “minikler” ve “yıldızlar” kategorilerinde kıyasıya mücadele veriyor. Müsabakalar, karate sporunun temel disiplinlerinden olan kata (hareket serisi) ve kumite (mücadele) dallarında gerçekleştiriliyor.

Şampiyonada 392 kulüp yer alıyor.

Şampiyona, 13 Nisan’da sona erecek.