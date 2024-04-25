Türkiye çöl tozlarının etkisi altında kaldı! Uzmanlar uyardı...

Sahra çölünden Türkiye üzerine toz taşınımı yoğun şekilde devam ediyor. İzmir’de ufuk çizgisi resmen toza bulandı. İklim Bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar meydana gelen doğa olayının normal olduğunu söyledi. Akciğer ve astım hastaları bu havalarda dışarı çıkmamalı, çıkacaksa da mutlaka partikül tutucu maske kullanmalılar uyarısı yaptı.

ÇÖL TOZUNDAN ETKİLENMİŞ OLABİLİRSİNİZ

Görüntüler sahra çölünde değil İzmir’de kaydedildi. Çöl tozlarının Türkiye üzerinde etkisi arttı. Ufuk çizgisi görünmez oldu. Bu dönem böyle rahatsızlıklarınız varsa Çöl Tozundan etkilenmiş olabilirsiniz.

İklim Bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar yoğun çöl tozları ve polenler nedeniyle havada asılı maddelerin çoğaldığını belirtti. Bahar Alerjisi ve Astım hastalarına evden çıkmamalarını önerdi.

Çöl tozları her sene Mart ve Nisan aylarında çöllerden rüzgar yardımıyla dünya üzerinde birçok yere taşınıyor. Çöl tozları her ne kadar ürkütse de onlar bitki ve deniz canlılarının önemli besin kaynağı.

Prof. Dr. Doğan Yaşar son dönemdeki toz taşınımı miktarının fazla olmasının normal olduğunu belirtti. Doğal gübre olması nedeniyle çöl tozlarının tarımsal üretime katkısı da fazla.



