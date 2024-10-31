Türkiye Maden İşçileri Sendikası'ndan Çayırhan Termik Santral'in özelleştirilmesine tepki

Açıklamada; Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ; “Gerekirse kendimizi madene kapatacak, bizim olan bize kalıncaya kadar oradan çıkmayacağız.” dedi .



Çayırhan Termik Santrali’nin ve maden sahalarının adrese teslim bir şartname ile gerçek değerinin çok altında adeta bedavaya satılmak istendiğini söyleyen Nurettin Akçul; özelleştirme adı altında varlık satışı yapıldığını vurguladı. Nurettin Akçul açıklamada şunları söyledi:

- Aldığımız duyumlara göre; ihale şartnamesinde madencinin kazanılmış hakları hakkında hiçbir şey yok. İçeriğini tam olarak bilemiyoruz; ancak özelleştirmenin hem madencinin hem de bölge halkının çıkarlarına zarar vereceği aşikardır. Yarın bu satış sonrası ; maliyetleri düşürmek için işçi haklarını göz ardı edebilirler. İşçileri işten çıkarabilirler, mevcut işçi sayısını azaltabilirler, yani emekçinin emeğini yok sayabilirler. Bu durum çalışanların iş güvencesini ortadan kaldırırken, yerel ekonomiyi de tehdit eder. Özelleştirilen işletmelerde işçi ücretleri düşer, sosyal haklar azalır, bu da bölge halkının yaşam standartlarının düşmesine yol açar. Yani bu sadece madencinin emekçinin sorunu değil , Çayırhan’ın Nallıhan’ın Beypazarı’nın Ankara’nın Türkiye’nin sorunudur.

“Kar Eden İşletmeyi satmak , ülkenin geleceğini satmaktır”

Akçul şöyle devam etti:

- Çayırhan çok özel bir işletmedir, ilklerin yapıldığı, ülke ekonomimiz için vazgeçilmez bir değerdir. Türkiye’de yeraltı linyit işletmeciliğinin mekanize sistemle yapıldığı ilk iş yeridir. Burası Türk Madenciliği için örnek teşkil eden bir okuldur. Burada yetişen kalifiye elemanlar, ülkemizin diğer madenlerine transfer edilerek sektördeki işleyişe, büyük katkılar sağlamaktadır. Böylesine bir başarı öyküsünün yok sayılmasını asla kabul etmiyoruz. Özelleştirme İdaresinin işgüzarlığı, emekçi kardeşlerimizi belirsizliğe terk etmekte, haklarımızı ve geleceğimizi hiçe saymaktadır. Özelleştirme kararları kamu yararını gözetmeden alınamaz. Bizi ve kamu yararını yok sayarak alınan bu kararlar, çok geç olmadan geri çekilmelidir.



“Gerekirse Kendimizi Madene Kapatacağız”

Eğer bu özelleştirme girişimi durdurulmazsa, gerekirse maden işçilerinin kendilerini madene kapatacaklarını söyleyen Akçul şöyle konuştu: