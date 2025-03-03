Türkiye sallandı! AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem açıklamaları
Türkiye’de meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor.
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Türkiye’de meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Mart 2025 tarihli güncel deprem listesi.
3 mart 2025 son depremler
📍 Saat 12:46 – Pülümür, Tunceli
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 7 km
📍 Saat 09:01 – Kumluca, Antalya
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 18.3 km
📍 Saat 08:49 – Kemah, Erzincan
Büyüklük: 2.5
Derinlik: 5.9 km
Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her an yeni veriler paylaşılmaya devam ediyor. Depremlerle ilgili anlık güncellemeler için resmi kaynakları takip edebilirsiniz.