Türkiye sallandı! AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem açıklamaları

Türkiye’de meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Türkiye sallandı! AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem açıklamaları
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Türkiye’de meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Mart 2025 tarihli güncel deprem listesi.

3 mart 2025 son depremler
📍 Saat 12:46 – Pülümür, Tunceli

Büyüklük: 3.5
Derinlik: 7 km
📍 Saat 09:01 – Kumluca, Antalya

Büyüklük: 3.6
Derinlik: 18.3 km
📍 Saat 08:49 – Kemah, Erzincan

Büyüklük: 2.5
Derinlik: 5.9 km
Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her an yeni veriler paylaşılmaya devam ediyor. Depremlerle ilgili anlık güncellemeler için resmi kaynakları takip edebilirsiniz.

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