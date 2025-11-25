Türkiye Sanatçılar Birliği’nden Denizlili sanatçılara önemli çağrı

Türkiye Sanatçılar Birliği’nin Denizli kurucu temsilcileri Gürcan Günay ve Yusuf Urem, kentteki sanatçıları ve sanatseverleri TSB çatısı altında birleşmeye davet etti. Açıklama Denizli Basın Merkezi’nde yapıldı.

Türkiye Sanatçılar Birliği’nden Denizlili sanatçılara önemli çağrı
Türkiye Sanatçılar Birliği (TSB) Denizli Kurucu Temsilcileri Gürcan Günay ve Yusuf Urem, Denizli’deki sanatçılara ve sanatseverlere örgütlenme çağrısı yaptı. Denizli Basın Merkezi’nde düzenlenen açıklamaya tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Tahsin Önal da katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Gürcan Günay, TSB’nin kentte daha güçlü bir sanat dayanışması oluşturmayı hedeflediğini belirterek tüm sanat emekçilerini birlik çatısı altında buluşmaya davet etti.

