Türkiye Sanatçılar Birliği’nden Denizlili sanatçılara önemli çağrı

Türkiye Sanatçılar Birliği (TSB) Denizli Kurucu Temsilcileri Gürcan Günay ve Yusuf Urem, Denizli’deki sanatçılara ve sanatseverlere örgütlenme çağrısı yaptı. Denizli Basın Merkezi’nde düzenlenen açıklamaya tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Tahsin Önal da katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Gürcan Günay, TSB’nin kentte daha güçlü bir sanat dayanışması oluşturmayı hedeflediğini belirterek tüm sanat emekçilerini birlik çatısı altında buluşmaya davet etti.