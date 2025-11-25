Drift atıp egzozdan ateş çıkartan sürücüye unutamayacağı ceza

Mersin’de drift atıp egzozdan ateş çıkaran görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Sürücüye 55 bin 659 TL para cezası kesilirken araç 2 ay trafikten men edildi.

Mersin'de drift atıp egzozdan ateş çıkaran o anları sosyal medyadan paylaşan sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Sürücüye 55 bin 659 TL idari para cezası uygulanırken otomobili de 2 ay trafikten çekildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan drift ve yüksek ses çıkaran egzoz görüntüleri üzerine çalışma başlattı. Görüntülerdeki araç ve sürücüyü kısa sürede tespit eden polis ekipleri, kural ihlallerinin ardından sürücüyü yakaladı.

Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi, 55 bin 659 TL para cezası kesildi. Mevzuata aykırı şekilde kullanılan aracın ise 2 ay süreyle trafikten men edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

drift Trafik cezaları
