Devler Ligi’nde hedef ilk 8! Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda heyecan fırtınası sürüyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu akşam evinde Union Saint-Gilloise ile kritik bir sınava çıkıyor. Lig aşamasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak başarılı bir grafik çizen temsilcimiz, 3 puanla 28. sırada yer alan rakibini mağlup ederek puanını 12’ye yükseltmek ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 20:45’te başlayacak olan dev maç TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Ayrıca mücadele dijital platform tabii üzerinden de izlenebilecek.

Maçın anlatımını deneyimli spiker Onur Şahin üstlenecek.

Rams Park’ta oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

İşte Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ilk 11'leri:

Galatasaray: Uğurcan, R. Sallai, D. Sanchez, Abdülkerim, I. Jakobs, L. Torreira, G. Sara, L. Sane, İlkay, Barış Alper, M. Icardi

Union Saint-Gilloise: K. Scherpen, K. Mac Allister, C. Burgess, R. Sykes, A. Khalaili, A. Zorgane, K. Van de Perre, O. Niang, A. El Hadj, R. Florucz, P. Akinpelu