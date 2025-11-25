Devler Ligi’nde hedef ilk 8! Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Rams Park’ta Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’i konuk ediyor. Devler Ligi’nde topladığı 9 puanla 9. sırada bulunan ve ilk 8’e girerek doğrudan son 16 turuna kalmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, mutlak galibiyet peşinde.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Devler Ligi’nde hedef ilk 8! Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda heyecan fırtınası sürüyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu akşam evinde Union Saint-Gilloise ile kritik bir sınava çıkıyor. Lig aşamasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak başarılı bir grafik çizen temsilcimiz, 3 puanla 28. sırada yer alan rakibini mağlup ederek puanını 12’ye yükseltmek ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 20:45’te başlayacak olan dev maç TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Ayrıca mücadele dijital platform tabii üzerinden de izlenebilecek.

Maçın anlatımını deneyimli spiker Onur Şahin üstlenecek.

Rams Park’ta oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

İşte Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ilk 11'leri:

Galatasaray: Uğurcan, R. Sallai, D. Sanchez, Abdülkerim, I. Jakobs, L. Torreira, G. Sara, L. Sane, İlkay, Barış Alper, M. Icardi

Union Saint-Gilloise: K. Scherpen, K. Mac Allister, C. Burgess, R. Sykes, A. Khalaili, A. Zorgane, K. Van de Perre, O. Niang, A. El Hadj, R. Florucz, P. Akinpelu

Premier Lig’de olaylı maç! Yıldız futbolcu takım arkadaşına tokat attı!Premier Lig’de olaylı maç! Yıldız futbolcu takım arkadaşına tokat attı!Spor
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Yaralılar var!Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Yaralılar var!Gündem
Galatasaray Union Saint-Gilloise
Günün Manşetleri
Ateşkes için ikinci aşama masada
25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Maarif Kongresi'nde dikkat çeken mesajlar
İBB iddianamesi kabul edildi
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!
Paybull ve Lezzona şirketlerine el konuldu, 25 gözaltı
15 yeni ilaç daha geri ödeme listesine eklendi!
Türkiye ile Güney Kore arasında 6 anlaşma imzalandı
15 bin yeni öğretmen göreve başlıyor
Çok Okunanlar
Mevduat faizleri uçuşa geçti! Mevduat faizleri uçuşa geçti!
Altın fiyatları 10 günün zirvesinde! Altın fiyatları 10 günün zirvesinde!
Yarın elektrikler kesilecek: 26 Kasım kesinti listesi Yarın elektrikler kesilecek: 26 Kasım kesinti listesi
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi
Meteoroloji’den açıklama: Karla karışık yağmur geliyor Meteoroloji’den açıklama: Karla karışık yağmur geliyor