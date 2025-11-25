Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Yaralılar var!

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yer alan Paşabahçe Mahallesi sınırları içerisindeki Şanlıurfa Adliye binasında yaşandı. Patlama, emanet bölümünde meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, emanet bölümünde muhafaza edilen elektronik bir cihazın bilinmeyen bir sebeple patlaması sonucu 4 kişinin yaralandığı iddia edildi.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Patlama ihbarının hemen ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan dört kişiye, olay yerinde bulunan sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra tedavilerinin devamı için en yakın hastanelere nakledildiler.

Emniyet birimleri, Adliye binasında meydana gelen bu olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Patlamanın kesin nedeni ve yaralıların durumu hakkında detaylı incelemeler devam ediyor.