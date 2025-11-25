Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Yaralılar var!

Şanlıurfa Adalet Sarayı içerisinde, emanetlerin tutulduğu bölümde patlama meydana geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Yaralılar var!
Yayınlanma:

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yer alan Paşabahçe Mahallesi sınırları içerisindeki Şanlıurfa Adliye binasında yaşandı. Patlama, emanet bölümünde meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, emanet bölümünde muhafaza edilen elektronik bir cihazın bilinmeyen bir sebeple patlaması sonucu 4 kişinin yaralandığı iddia edildi.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Patlama ihbarının hemen ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan dört kişiye, olay yerinde bulunan sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra tedavilerinin devamı için en yakın hastanelere nakledildiler.

Emniyet birimleri, Adliye binasında meydana gelen bu olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Patlamanın kesin nedeni ve yaralıların durumu hakkında detaylı incelemeler devam ediyor.

Prof. Dr. Ahmet Ercan kalp krizi geçirdi!Prof. Dr. Ahmet Ercan kalp krizi geçirdi!Gündem
Müzik dünyası yasta! Reggae efsanesi Jimmy Cliff hayatını kaybettiMüzik dünyası yasta! Reggae efsanesi Jimmy Cliff hayatını kaybettiKültür Sanat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

patlama şanlıurfa adliye
Günün Manşetleri
25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Maarif Kongresi'nde dikkat çeken mesajlar
İBB iddianamesi kabul edildi
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!
Paybull ve Lezzona şirketlerine el konuldu, 25 gözaltı
15 yeni ilaç daha geri ödeme listesine eklendi!
Türkiye ile Güney Kore arasında 6 anlaşma imzalandı
15 bin yeni öğretmen göreve başlıyor
''Türk medeniyeti kadına yüzyıllardır en yüksek değeri veriyor''
Çok Okunanlar
Mevduat faizleri uçuşa geçti! Mevduat faizleri uçuşa geçti!
Altın fiyatları 10 günün zirvesinde! Altın fiyatları 10 günün zirvesinde!
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi
Meteoroloji’den açıklama: Karla karışık yağmur geliyor Meteoroloji’den açıklama: Karla karışık yağmur geliyor
Asgari ücret için geri sayım başladı! Asgari ücret için geri sayım başladı!