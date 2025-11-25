Prof. Dr. Ahmet Ercan kalp krizi geçirdi!

Deprem ve yer bilimleri alanındaki çalışmalarıyla tanınan, uzman isim Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sağlık durumunun ciddiyetini bildirdi. Ercan, dün akşam kalp krizi geçirdiğini takipçilerine duyurdu.

Korkutan haberin ardından açıklama yapan Ercan, geçireceği tıbbi müdahale hakkında da bilgi verdi. Ünlü bilim insanı, paylaşımında "Tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim" ifadelerini kullandı.

AĞIR BİR OPERASYON GEÇİRECEK"

Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın kalp krizi geçirmesinin ardından, Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli de bir açıklama yayımladı. İçelli, Ercan’ın sağlık durumunun ciddiyetini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ağabeyim, ışığım, yoldaşım, bilgem Övgün Ahmet Ercan dün ciddi bir kalp krizi geçirdi. Bugün ağır bir operasyon geçirecek. Tüm dualarımız kendisiyle. Işığın sönmesin güzel insan…”