Prof. Dr. Ahmet Ercan kalp krizi geçirdi!

Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan sağlık durumuyla ilgili endişe verici bir haber geldi. Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdiğini açıklayan Ercan, tıkalı olan ana damarında bir işlem yapılacağını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Prof. Dr. Ahmet Ercan kalp krizi geçirdi!
Yayınlanma:

Deprem ve yer bilimleri alanındaki çalışmalarıyla tanınan, uzman isim Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sağlık durumunun ciddiyetini bildirdi. Ercan, dün akşam kalp krizi geçirdiğini takipçilerine duyurdu.

Korkutan haberin ardından açıklama yapan Ercan, geçireceği tıbbi müdahale hakkında da bilgi verdi. Ünlü bilim insanı, paylaşımında "Tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim" ifadelerini kullandı.

AĞIR BİR OPERASYON GEÇİRECEK"

Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın kalp krizi geçirmesinin ardından, Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli de bir açıklama yayımladı. İçelli, Ercan’ın sağlık durumunun ciddiyetini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ağabeyim, ışığım, yoldaşım, bilgem Övgün Ahmet Ercan dün ciddi bir kalp krizi geçirdi. Bugün ağır bir operasyon geçirecek. Tüm dualarımız kendisiyle. Işığın sönmesin güzel insan…”

Müzik dünyası yasta! Reggae efsanesi Jimmy Cliff hayatını kaybettiMüzik dünyası yasta! Reggae efsanesi Jimmy Cliff hayatını kaybettiKültür Sanat
Tuzla’da yat üretim tesisinde yangın paniği! Tersanede korku dolu anlar yaşandıTuzla’da yat üretim tesisinde yangın paniği! Tersanede korku dolu anlar yaşandıYurt
ahmet ercan kalp krizi
Günün Manşetleri
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Maarif Kongresi'nde dikkat çeken mesajlar
İBB iddianamesi kabul edildi
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!
Paybull ve Lezzona şirketlerine el konuldu, 25 gözaltı
15 yeni ilaç daha geri ödeme listesine eklendi!
Türkiye ile Güney Kore arasında 6 anlaşma imzalandı
15 bin yeni öğretmen göreve başlıyor
''Türk medeniyeti kadına yüzyıllardır en yüksek değeri veriyor''
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 6 milyar dolarlık dev finansman yolda
“Türkiye’nin kaderi aile yapısına bağlı!”
Çok Okunanlar
Altın fiyatları 10 günün zirvesinde! Altın fiyatları 10 günün zirvesinde!
Mevduat faizleri uçuşa geçti! Mevduat faizleri uçuşa geçti!
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi
Asgari ücret için geri sayım başladı! Asgari ücret için geri sayım başladı!
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak! 4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!