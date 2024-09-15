Türkiye'de çoban krizi: 150 bin kişiye acil ihtiyaç var!

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, mevcut ekonomi politikalarını eleştirerek üretim eksikliğine dikkat çekti. Çelik, "Tarım demek vatan demektir. Tarımı olmayan bir ülkenin geleceği olmaz "şeklinde konuştu.

Ekonomik politikaların üretimden uzaklaştığını belirten Çelik, tarım ve hayvancılığın küçüldüğünü, bu nedenle sürülerin çobansız kaldığını ifade etti. "Acil olarak 150 bin çobana ihtiyacımız var," diyen Çelik, bu sorunun çözümünde yerli çoban bulunamamasının büyük bir eksiklik olduğunu vurguladı.

Çelik ayrıca ithalatın çözüm olmadığını, Türkiye’nin dört mevsimi yaşayan bir ülke olduğunu hatırlatarak, yerli üretime yönelmenin şart olduğunu belirtti. "İthalatla nereye kadar gidebiliriz? Kendi toprağımızı işlememiz, üretime dönmemiz gerekiyor" diyerek, tarıma verilen önemin artırılması gerektiğini savundu.

Yerli çoban bulunamaması durumunda son çare olarak ihtiyacın yurt dışından karşılanacağını belirten Çelik, "Bu konuda izin verilecekse net kurallar çizilmeli ve sadece çobanlık için olmalı" dedi. Yabancı çobanlarla çalışmanın uzun vadede büyük sorunlara yol açabileceğini belirten Çelik, yerli çobanların teşvik edilmesi gerektiğini, sosyal güvenlik haklarının sağlanarak mesleğin cazip hale getirilmesinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin çoban ihtiyacının üretimle çözülmesi gerektiğini belirten Çelik, üretimin temel sorunların çözümü olduğunu ifade etti.