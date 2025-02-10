Türkiye'de her gün 5 işçi hayatını kaybediyor! İş kazalarındaki artış sürüyor

Rapora göre, hayatını kaybeden işçilerin yüzde 24'ü inşaat sektöründe, yüzde 16'sı ise taşımacılık sektöründe çalışan işçilerden oluştu. Verilere göre, Türkiye'de her gün ortalama 5 işçi iş kazalarında hayatını kaybediyor.

Ölümler, genellikle güvencesiz çalışmanın yaygın olduğu inşaat, taşımacılık ve tarım sektörlerinde daha fazla gerçekleşti. Ayrıca, konaklama sektöründe de bu ayda belirgin bir artış gözlendi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından yayınlanan raporda, hayatını kaybeden işçilerin 162'sinin erkek, 15'inin ise kadın olduğu belirtilirken, bu işçilerin yalnızca 5'inin sendika üyesi olduğu, 172'sinin ise sendikasız olduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca, patronların maliyet düşürme amacıyla iş güvenliği önlemlerini yeterince almaması, devletin denetimlerde yetersiz kalması, uzun ve yoğun çalışma saatleri ile sendikal örgütlenmenin engellenmesinin iş kazalarının temel sebepleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Ocak ayında 15-17 yaş grubundaki 5 çocuk işçi hayatını kaybederken, 50 yaş ve üzerindeki işçilerin oranı ise yüzde 36 oldu. Ölümlü iş kazaları, 47 ilde meydana gelirken, İstanbul 30 ölümle en fazla kaybın yaşandığı il oldu, Ankara ise 10 ölümle ikinci sırada yer aldı.