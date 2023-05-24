Türkiye'de kaç yabancı var? Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı
Türkiye seçimlere giderken merak konusu olan konulardan biri de Türkiye'deki yabancıların sayısı oldu. Türkiye'de kaç yabancı olduğu merak konusu olurken o sorunun cevabını Göç İdaresi Başkanlığı yanıtladı. İşte Türkiye'deki yabancı sayısı...
Başkanlıktan yapılan açıklamada, geçici koruma kapsamında ülkede bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 381 bin 429, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapan Suriyelilerin de 554 bin 114 olduğu belirtildi.
Uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların 300 bin 720, ikamet izniyle kalan yabancıların ise 1 milyon 308 bin 514 kişi olduğu ifade edildi.
Böylece Türkiye'deki yabancı sayısının toplam 4 milyon 990 bin 663 olduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu AjansıŞanlıurfa'da Kökünü Kurutma Operasyonu Muğla'da sağanak yüzünden yol çöktü Esenler'de iş yerinde patlama Yalova'da tersane işçileri zehirlendi