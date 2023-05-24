Türkiye'de kaç yabancı var? Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı

Türkiye seçimlere giderken merak konusu olan konulardan biri de Türkiye'deki yabancıların sayısı oldu. Türkiye'de kaç yabancı olduğu merak konusu olurken o sorunun cevabını Göç İdaresi Başkanlığı yanıtladı. İşte Türkiye'deki yabancı sayısı...

Türkiye'de kaç yabancı var? Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı

Başkanlıktan yapılan açıklamada, geçici koruma kapsamında ülkede bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 381 bin 429, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapan Suriyelilerin de 554 bin 114 olduğu belirtildi.

Uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların 300 bin 720, ikamet izniyle kalan yabancıların ise 1 milyon 308 bin 514 kişi olduğu ifade edildi.

Böylece Türkiye'deki yabancı sayısının toplam 4 milyon 990 bin 663 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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