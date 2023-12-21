Türkiye'de Nerede Deprem Oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Depremleri Açıkladı! 21 Aralık 2023 Günü Yaşanan Son Depremler...

Türkiye'de her zaman deprem olabilir. Bu depremlere hazırlıklı olmak için afet çantası ve benzeri önlemler alınsa da son depremler merak edilir. Türkiye'de yaşanan son depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydetmektedir. Çok sayıda insan yaşanan bu depremleri bu kurumlardan öğrenir. Peki 21 Aralık 2023 günü nerede deprem oldu?

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

21-12-2023 09:09:56 38.0914 32.5886 7.06 ML 1.4 Selçuklu (Konya) 613546

21-12-2023 08:53:08 38.725 25.5717 6.89 ML 2.5 Ege Denizi - [72.18 km] Karaburun (İzmir) 613545

21-12-2023 08:38:33 39.9381 39.3169 13.93 ML 1.3 Kelkit (Gümüşhane) 613544

21-12-2023 08:21:22 38.27 38.2211 7.73 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 613543

21-12-2023 08:13:53 38.2461 39.5903 5.52 ML 1.6 Ergani (Diyarbakır) 613540

21-12-2023 08:10:45 37.0583 28.8972 6.98 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla) 613541

21-12-2023 08:04:26 38.1344 37.8675 7 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 613539

21-12-2023 08:02:40 40.4142 28.8153 7 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.14 km] Mudanya (Bursa) 613542

21-12-2023 07:57:10 39.9681 39.3706 7 ML 1.0 Kelkit (Gümüşhane) 613538

21-12-2023 07:22:55 38.1314 38.5058 7 ML 1.3 Sincik (Adıyaman) 613535

21-12-2023 07:21:50 37.7797 36.1689 7 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 613534

21-12-2023 07:10:42 36.2017 28.9008 13.75 ML 1.9 Akdeniz - [35.18 km] Seydikemer (Muğla) 613537

21-12-2023 07:02:34 37.8422 29.3842 7 ML 1.5 Honaz (Denizli) 613536

21-12-2023 06:38:44 37.0108 28.4772 7 ML 1.5 Ula (Muğla) 613533

21-12-2023 06:22:21 36.5522 30.1419 33.03 ML 2.0 Kumluca (Antalya) 613532

21-12-2023 06:21:50 38.2431 38.115 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 613530

21-12-2023 06:17:28 38.0247 37.3736 7 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) 613529

21-12-2023 06:09:32 37.8231 27.0197 7.01 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.71 km] Kuşadası (Aydın) 613531

21-12-2023 05:46:51 38.2219 38.0594 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 613528

21-12-2023 05:20:55 38.6086 37.9886 7.02 ML 1.3 Yazıhan (Malatya) 613526

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.12.21 09:09:57 38.1018 32.5945 0.0 -.- 1.6 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.12.21 08:58:38 38.0370 36.6657 5.3 -.- 1.6 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.21 08:54:53 40.7057 30.5662 2.7 -.- 1.1 -.- BUGDAYLI-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2023.12.21 08:53:06 38.6677 25.3703 10.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.12.21 08:38:31 39.9480 39.3100 25.6 -.- 1.8 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

2023.12.21 08:21:21 38.2982 38.1838 10.4 -.- 1.4 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.21 08:13:54 38.2437 39.5468 12.4 -.- 1.8 -.- CAYIRDERE-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel

2023.12.21 08:10:44 37.0937 28.9260 1.7 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.12.21 08:02:41 40.4367 28.8875 5.2 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.21 07:26:49 38.1738 36.9095 5.5 -.- 1.8 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.21 07:17:38 35.4610 26.8833 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.12.21 06:38:43 37.0193 28.4960 17.4 -.- 1.3 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.12.21 06:22:20 36.5860 30.1328 44.2 -.- 2.2 -.- KARACAOREN-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel

2023.12.21 06:17:28 38.0498 37.3083 7.1 -.- 1.5 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.21 06:09:32 37.8290 27.0283 3.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.21 05:00:47 40.0198 25.7895 10.1 -.- 1.9 -.- SIRINKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel

2023.12.21 04:48:34 38.4472 37.4815 5.0 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.21 04:47:35 37.2585 37.0708 7.3 -.- 1.5 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.21 04:28:03 40.7325 28.0742 13.5 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.12.21 04:09:33 40.0153 25.7840 6.3 -.- 2.1 -.- SIRINKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel

2023.12.21 04:07:09 40.4108 28.8332 11.7 -.- 2.0 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.21 03:41:03 38.2735 38.1473 10.9 -.- 1.6 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.21 03:33:04 37.7598 36.0348 7.7 -.- 1.5 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel

2023.12.21 03:27:58 38.1393 31.0080 3.2 -.- 1.3 -.- GELENDOST (ISPARTA) İlksel

2023.12.21 03:11:45 37.5348 26.8375 5.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.12.21 03:09:16 38.4062 37.5085 5.0 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.21 03:05:08 38.2763 37.6918 3.9 -.- 1.1 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.12.21 02:53:52 40.4157 28.8700 13.0 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.21 02:50:47 38.0120 36.5163 8.4 -.- 1.1 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.21 02:47:16 40.7287 27.4552 19.7 -.- 2.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.21 02:44:18 40.0967 28.1243 4.1 -.- 1.1 -.- ILICABOGAZI-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel

2023.12.21 02:10:29 37.8857 36.5887 7.5 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.21 01:41:21 34.7990 24.1430 15.3 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.12.21 01:31:09 37.8822 36.3180 14.8 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.21 00:30:36 37.2027 35.9947 22.5 -.- 1.2 -.- IRMAKLI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.12.21 00:24:18 39.4223 40.3890 6.9 -.- 1.9 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel

2023.12.21 00:20:32 34.8830 25.8000 5.0 -.- 3.5 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.12.21 00:03:41 38.3155 37.3825 8.0 -.- 1.3 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel