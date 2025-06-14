Türkiye’deki Suriyeli sayısı 2,7 milyona geriledi: İşte il il dağılım

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2020 yılı sonunda 3 milyon 641 bin 370 olan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı, 5 Haziran 2025 itibarıyla 2 milyon 699 bin 787’ye geriledi. Bu da yüzde 25,8 oranında bir düşüş anlamına geliyor.

En fazla Suriyeli İstanbul'da

İllere göre dağılımda ilk sırada 469 bin 142 kişiyle İstanbul yer aldı. İstanbul’u 377 bin 17 kişiyle Gaziantep, 235 bin 812 kişiyle Şanlıurfa takip etti.

Nüfusa oranla zirvede Kilis var

Kent nüfusuna oranla en fazla Suriyelinin yaşadığı il ise Kilis oldu. Kilis’teki Suriyelilerin toplam nüfusa oranı yüzde 26,95 olarak kaydedildi.