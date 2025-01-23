Türkiye’nin en sıcak ilinde kar sürprizi

Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Örcünlü Mahallesi ve çevresinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı.

Sabah uyandıklarında karla kaplı bir manzarayla karşılaşan vatandaşlar, bu sürprizi memnuniyetle karşıladı. Bahçelere koşan çocuklar ise karın keyfini oyun oynayarak çıkardı. Ender görülen bu doğa olayı, yöre halkının yüzünü güldürdü.