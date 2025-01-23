Türkiye’nin en sıcak ilinde kar sürprizi

Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa’da, yüksek kesimlerde kar yağışı şaşkınlık yarattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Türkiye’nin en sıcak ilinde kar sürprizi
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 Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Örcünlü Mahallesi ve çevresinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı.

Sabah uyandıklarında karla kaplı bir manzarayla karşılaşan vatandaşlar, bu sürprizi memnuniyetle karşıladı. Bahçelere koşan çocuklar ise karın keyfini oyun oynayarak çıkardı. Ender görülen bu doğa olayı, yöre halkının yüzünü güldürdü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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