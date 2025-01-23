Fatih Portakal açıkladı: Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı oluyor?

Portakal, açıklamasında şunları söyledi:

“İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili bir kulis bilgisi paylaşayım. Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması artık kesinleşmiş gibi görünüyor. Biliyorsunuz, AK Parti'nin büyük kongresi 23 Şubat’ta yapılacak. Mart ayında oluşturulacak yeni kabinede Akşener’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak yer alacağını duyacağız. Zaten çevresindeki isimleri birer birer gönderdi. Önümüzdeki günlerde Ünal Karaman’ın da bu sürece katılacağını düşünüyorum. Bu duruşsuzluğun başka bir açıklaması yok. Yazık…”

Hatırlanacağı üzere Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı’ndan istifa ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin detaylarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Fatih Portakal’ın bu iddiası siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.