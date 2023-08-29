Türkiye'nin en uzun binaları belli oldu! Bakın hangi bina ilk sırada

Türkiye'nin en uzun binası Metropol İstanbul Ana Kule olarak belirlendi. İstanbul'da yer alan bu bina 301 metre yüksekliği ile ilk sırada yer alıyor. Türkiye'nin en uzun binaları listesinde ikinci sırada yer alan Skyland İstanbul A Blok ve B Blok binaları 287 metre ile 2. sırada yerini aldı. Peki bu binalar kaç katlı ve ne zaman yapıldı? İşte ülkemizin en yüksek binaları ve ayrıntıları...

TÜRKİYE'NİN EN UZUN BİNALARI

Türkiye'nin en yüksek binalarının bulunduğu listede binalar yüksekliğe göre sıralandı. Sıralanan binaların içerisinde yapım yılı ve hangi ilde bulunduğu, kaç katlı olduğu ayrıntılarına da yer verildi.