Türkiye'nin en uzun binaları belli oldu! Bakın hangi bina ilk sırada

Türkiye'nin en uzun binaları nerede? Türkiye'nin en uzun binası hangisi? Merak edilen liste yayınlandı! Türkiye'nin en uzun binaları ve ait olduğu şehirler belirlendi. İşte yapım yılı ve yüksekliklerine göre o binalar...

Türkiye'nin en uzun binaları belli oldu! Bakın hangi bina ilk sırada
Türkiye'nin en uzun binaları belli oldu! Bakın hangi bina ilk sırada
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Türkiye'nin en uzun binası Metropol İstanbul Ana Kule olarak belirlendi. İstanbul'da yer alan bu bina 301 metre yüksekliği ile ilk sırada yer alıyor. Türkiye'nin en uzun binaları listesinde ikinci sırada yer alan Skyland İstanbul A Blok ve B Blok binaları 287 metre ile 2. sırada yerini aldı. Peki bu binalar kaç katlı ve ne zaman yapıldı? İşte ülkemizin en yüksek binaları ve ayrıntıları...

TÜRKİYE'NİN EN UZUN BİNALARI

TÜRKİYE'NİN EN UZUN BİNALARI

Türkiye'nin en yüksek binalarının bulunduğu listede binalar yüksekliğe göre sıralandı. Sıralanan binaların içerisinde yapım yılı ve hangi ilde bulunduğu, kaç katlı olduğu ayrıntılarına da yer verildi.

Sıra Ad Şehir Yükseklik (m) Katlar Yıl
1 Metropol İstanbul Ana Kule İstanbul 301 70 2017
2 Skyland İstanbul A Blok İstanbul 287 64 2018
2= Skyland İstanbul B Blok İstanbul 287 65 2018
4 Istanbul Sapphire İstanbul 261 54 2011
5 Mahall Bomonti İzmir 242 59 2023
6= Istanbul Tower 205 İstanbul 220 54 2019
6= Nurol Life İstanbul 220 50 2018
6= Mistral Ofis Kulesi İzmir 220 48 2017
8= Anthill Residence 1 İstanbul 210 55 2010
8= Anthill Residence 2 İstanbul 210 55 2010
8= Ege Perla A İzmir 210 46 2016
11 Spine Tower İstanbul 202 47 2014
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