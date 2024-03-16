Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi "TCG Uluçalireis" 18 Mart'ta ziyarete açılacak

"TCG Uluçalireis" Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi olarak Çanakkale Deniz Müzesi'nde hizmete devam edecek. Denizaltının kapıları 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak.

Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi "TCG Uluçalireis" 18 Mart'ta ziyarete açılacak
Editör: Yasin Kerim Aşan

TCG Uluçalireis DenizaltıÇanakkale'de ziyarete açılıyor. Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi kapılarını 18 Mart'ta açacak.

TCG Uluçalireis, 29 yıl boyunca Türk donanmasına hizmet verdi. 2000 yılında hizmet dışına alınan denizaltı, İkinci Dünya Savaşı'na ve Kıbrıs Barış Harekatı'na da katıldı.

29 yıllık hizmet sürecinde 37 milli tatbikat katılan denizaltı, 12 cephe ve 7 rotasyon görevi icra etti, toplam 1645 dalışta 160 torpido atışı yaptı.

2022 yılında tadilata giren denizaltı yenilerek müze haline getirildi ve Çanakkale Deniz Müzesi'ne teslim edildi. Denizaltı 18 Mart'ta yenilenmiş haliyle ziyaretçilere açılacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# TCG Uluçalireis # denizaltı # müze # çanakkale
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