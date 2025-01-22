Türkiye'ye sokulmak istenen antika parçalara el konuldu

Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda, Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir aracın içinden kaçak olarak sokulmak istenen antika eşyalar bulundu. Olayla ilgili olarak 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Türkiye'ye sokulmak istenen antika parçalara el konuldu
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Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı’na gelen Azerbaycan uyruklu I.I.'nın kullandığı Çekya plakalı minibüs, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri tarafından şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Detaylı aramalar sonucunda araçta 62 adet antika plakçalar, duvar saati, daktilo ve fotoğraf makineleri ele geçirildi.

Yakalanan eşyalar, gümrük muhafaza ekipleri tarafından el konulurken, araç sürücüsü I.I. ve yanındaki Gürcistan uyruklu F.G. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

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