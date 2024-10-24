TUSAŞ şehitlerine Ankara'da veda

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız son yolculuğuna uğurlandı. Şehit taksi şoförü Murat Arslan öğle namazına müteakip toprağa verildi. Diğer şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Hasan Hüseyin Canbaz, Cengiz Coşkun ve Zahide Güçlü Ekici için tören düzenleniyor...

Mert Sagit Mert Sagit
TUSAŞ şehitlerine Ankara'da veda
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerleşkesine yönelik yapılan terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu.

Saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

3 ŞEHİDİMİZ KARŞIYAKA MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

TUSAŞ Makine Mühendisi Şehit Zahide Güçlü Ekici, TUSAŞ çalışanı Şehit Hasan Hüseyin Canbaz ve TUSAŞ kalite kontrolcü Şehit Cengiz Coşkun için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor.

 ŞEHİT ATAKAN ŞAHİN ERDOĞAN'A VEDA

Güvenlik görevlisi Şehit Atakan Şahin Erdoğan, Sincan Cimşit Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.

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 TAKSİ ŞOFÖRÜ ŞEHİT MURAT ARSLAN TOPRAĞA VERİLDİ

TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerine giderken şehit ettikleri taksi şoförü Arslan'ın cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi morgundan taksici arkadaşlarının da katılımıyla konvoy halinde evine götürülerek helallik alındı. Arslan'ın cenazesi, evinin önünde okunan duaların ardından namazın kılınacağı Merkez Ulu Cami'ye getirildi. Şehit Arslan'ın eşi, babası, annesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

 Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Arslan'ın yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve bazı milletvekilleri katıldı.

 TUSAŞ şehitlerine Ankara'da veda - Resim : 2

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, "Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremez. Milletimizin, gençlerimizin geleceğiyle ilgili devletimizin yapmış olduğu çalışmaları, heyecanımızı hiçbir zaman durduramazlar. Savunma sanayimize yapılan bu saldırıyı devlet olarak, millet olarak lanetledik. Şehitlerimize rahmet olsun." dedi.

Erbaş​​​​​​​'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Murat Arslan'ın cenazesi, Kahramankazan Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

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