TUSAŞ'a hain saldırıda yaralanan bir kişi daha taburcu edildi
Terör örgütü PKK tarafından TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlardan biri daha taburcu edildi, 7 yaralının tedavileri ise devam ediyor.
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen hain terör saldırısının ardından 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, hastaneye kaldırılan 15 vatandaşın taburcu edildiği, durumu stabil olan 7 yaralının tedavilerinin ise devam ettiği aktarıldı.