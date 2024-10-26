TUSAŞ'a hain saldırıda yaralanan bir kişi daha taburcu edildi

Terör örgütü PKK tarafından TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlardan biri daha taburcu edildi, 7 yaralının tedavileri ise devam ediyor.

Mert Sagit Mert Sagit
TUSAŞ'a hain saldırıda yaralanan bir kişi daha taburcu edildi
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen hain terör saldırısının ardından 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan 15 vatandaşın taburcu edildiği, durumu stabil olan 7 yaralının tedavilerinin ise devam ettiği aktarıldı.

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