TUSAŞ'a hain saldırıda yaralanan bir kişi daha taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen hain terör saldırısının ardından 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan 15 vatandaşın taburcu edildiği, durumu stabil olan 7 yaralının tedavilerinin ise devam ettiği aktarıldı.

