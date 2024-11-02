TUSAŞ'tan kararlılık vurgusu

Terör örgütü PKK’nın saldırı düzenlediği TUSAŞ, kararlı duruşunu bir kez daha vurguladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, yaptığı videolu paylaşımda 'savunma sanayinde kararlı duruşun süreceği' mesajını verdi.

Paylaşımda, "Engeller bizi durduramaz; her zorluğu birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle aşarak gökyüzünü fethetmeye devam edeceğiz. Çünkü gökyüzünde dalgalanan bayrağımızın her bir rüzgârında şehitlerimizin kutsal emaneti var. Türkiye için yorulmadan, yılmadan, sonsuza dek göklerde yükselmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.