Tüyler ürperten cinayet: 2 aylık eşini satırla öldürdü!

Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Mahallesi 6579 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, çift öğle saatlerinde maddi problemler yüzünden tartışmış, akşam saatlerinde ise yine tartışmışlardır. Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman’a satırla vurdu.

komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, Sevcan Demir Sakman’ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Yapılan incelemede, Sakman’ın karnında bir kesi olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Halit Can Sakman’ın, eşini öldürdükten sonra satırı boğazının üzerine bıraktığı tespit edildi.

Olay sonrası Halit Can Sakman, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Boğazında kesik izleri bulunan Sakman, Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk araştırmalara göre, Halit Can Sakman’ın arkadaşı H.E. ile yaptığı görüntülü görüşme sonrasında, eşini öldürdüğünü ve kendisinin de yaralandığını söylediği öğrenildi.

Sevcan Demir Sakman’ın annesi Havva Ünay, Mersin’in Silifke ilçesinden Antalya’ya gelerek gözyaşları içinde cenazeye sahip çıktı. Ünay, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu" diyerek feryat etti. Sevcan Demir Sakman’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Hatay’a defnedilmek üzere götürülecek.

Her ikisi de hemşire olan Sevcan Demir ve Halit Can Sakman çiftinin özel bir hastanede çalıştıkları öğrenildi.