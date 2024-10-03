Tuzla'da polise silahlı saldırı! Yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı
İstanbul'un Tuzla ilçesinde, polis ekipleri işlem yapmak üzere gittikleri adreste silahlı saldırıya uğradı. Olayda bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden ikisi gözaltına alınırken, silahla polise direnen zanlı etkisiz hale getirildi.
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İstanbul'un Tuzla ilçesinde polislere yönelik silahlı saldırı olayı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan bir şüpheli hakkında işlem yapmak üzere Tuzla Tepeören Villaları'ndaki bir adrese gitti.
Ekiplerin arama çalışması sırasında içeriden silahla ateş açıldı. Olayda bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adresteki şüphelilerden ikisi polis ekiplerince gözaltına alınırken, bir zanlı silahla direndi. Ekipler tarafından vurulan şüphelinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Polis ekiplerinin adresteki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı