Tuzla'da polise silahlı saldırı! Yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, polis ekipleri işlem yapmak üzere gittikleri adreste silahlı saldırıya uğradı. Olayda bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden ikisi gözaltına alınırken, silahla polise direnen zanlı etkisiz hale getirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Tuzla'da polise silahlı saldırı! Yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:

İstanbul'un Tuzla ilçesinde polislere yönelik silahlı saldırı olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan bir şüpheli hakkında işlem yapmak üzere Tuzla Tepeören Villaları'ndaki bir adrese gitti.

Ekiplerin arama çalışması sırasında içeriden silahla ateş açıldı. Olayda bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adresteki şüphelilerden ikisi polis ekiplerince gözaltına alınırken, bir zanlı silahla direndi. Ekipler tarafından vurulan şüphelinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekiplerinin adresteki incelemeleri sürüyor.

İstanbul Boğazı'nda facia! İki yük gemisi çarpıştıİstanbul Boğazı'nda facia! İki yük gemisi çarpıştıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

polis silahlı saldırı istanbul
Günün Manşetleri
Tuzla'da polise silahlı saldırı
İstanbul Boğazı'nda facia
Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM'de sunum yaptı
Sır perdesi aralanıyor
14. Kocaeli kitap fuarı 1 milyon ziyaretçi hedefiyle kapılarını açıyor
İranlı Savunma ve Güvenlik Uzmanı anlattı
Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
"İsrail eğer karşılık verirse yanıtımız daha sert olur"
Çok Okunanlar
RFS-Galatasaray maçı canlı izle! RFS-Galatasaray maçı canlı izle!
Konut kredisinde kampanya: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi Konut kredisinde kampanya: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi
İstanbul Boğazı'nda facia İstanbul Boğazı'nda facia
Antalya'da silahlı kavga Antalya'da silahlı kavga
2025 emekli zammı ne kadar olacak? Muhtemel rakam belli oldu 2025 emekli zammı ne kadar olacak? Muhtemel rakam belli oldu