Tuzla'da Tarihi Perili Köşk Müze Olarak Açıldı

Kültür varlıklarını koruma, ihya etme ve yaşatma’ amacıyla hayata geçirilen ‘Tuzla Kent ve Mübadele Müzesi’ Cumhuriyetin ve mübadelenin 100’üncü yılında Tuzla’da açıldı

Böylelikle, 'Perili Köşk', tarihi ve kültürel bir müzeye dönüştü.

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, müzenin tarihi önemini anlattı.

Geçmişin izlerinin günümüze taşındığı müzede yaklaşık bin 500 yıllık tarihi olan Tuzla’ya tanıklık etmiş eşyalar da sergileniyor.