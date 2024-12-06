Uçağa uyuşturucuyla binmeye çalıştılar, havalimanında yakalandılar

Van’da, Ferit Melen Havalimanı’nda üzerlerinde ve eşyalarında uyuşturucu saklayan iki kişi uçağa binmeye çalışırken yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Uçağa uyuşturucuyla binmeye çalıştılar, havalimanında yakalandılar
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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında şüpheliler tespit edildi. Havalimanında yapılan aramada, zanlıların üzerlerinde ve bavullarında 4 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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