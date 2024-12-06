Uçağa uyuşturucuyla binmeye çalıştılar, havalimanında yakalandılar
Van’da, Ferit Melen Havalimanı’nda üzerlerinde ve eşyalarında uyuşturucu saklayan iki kişi uçağa binmeye çalışırken yakalandı.
Yayınlanma:
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında şüpheliler tespit edildi. Havalimanında yapılan aramada, zanlıların üzerlerinde ve bavullarında 4 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.