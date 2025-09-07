Uçak yolculuklarında ücretsiz su dönemi başlıyor: Bakan Uraloğlu açıkladı

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak.”

Yolcu konforu ve uçuş emniyetini doğrudan etkileyen bu karara dikkat çeken Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle yaz aylarında, uzun beklemeler veya kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcuların susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.”

Bakan ayrıca, uluslararası operasyonel iyi uygulama örneklerinde de yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumlulukları arasında görüldüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır.”