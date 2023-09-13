Ücretsiz okul yemeği askıya alındı

1 milyon 800 bin öğrenciye ücretsiz şekilde verilen okul yemeği geçici olarak durduruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yıl okullarda ücretsiz okul yemeği uygulamasını başlatmıştı.

ÜCRETSİZ OKUL YEMEĞİ ASKIYA ALINDI

Bakanlık, bu uygulama ile 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ailelerin tercihine göre sabah ya da akşam bir öğün ücretsiz yemek vererek sayıyı arttırdı. Ancak 19 milyon öğrenciden yalnızca 1 milyon 800 bin öğrenci bu hizmetten yararlanıyordu. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı kapsamında ise okul yemeği uygulaması durduruldu. Son durumda, uygulamadan sadece deprem bölgelerindeki iller yararlanacak.



Maddi zorluklar yaşayarak çocuk okutan veliler ise okul yemeği uygulamasının ne zamana kadar durdurulduğuna dair bilgi almak istiyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir tarih bilgisi gelmedi.