Üçüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-ağustos-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini paylaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Üçüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
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Verilere göre, 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 12,1 olarak belirlendi.

İstihdam oranı yüzde 49,6’ya yükseldi

2024 yılının III. çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 49,6 olarak kaydedildi. Erkeklerde bu oran yüzde 67,2, kadınlarda ise yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılım oranı yüzde 54,3 oldu

2024 yılının üçüncü çeyreğinde işgücü, bir önceki çeyreğe göre 116 bin kişi artarak 35 milyon 840 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 54,3’e yükseldi. Erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda ise yüzde 36,9 oranında katılım görüldü.

Genç nüfusta işsizlik oranı arttı

15-24 yaş grubundaki gençlerde işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık artışla yüzde 16,8’e yükseldi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,3, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin edildi.

İstihdamın yüzde 58,2'si hizmet sektöründe

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, 2024’ün III. çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı sanayi sektöründe 46 bin, inşaat sektöründe 12 bin ve hizmet sektöründe 110 bin kişi artarken, tarım sektöründe 32 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6’sı tarımda, yüzde 20,6’sı sanayide, yüzde 6,7’si inşaatta ve yüzde 58,2’si hizmet sektöründe yer aldı.

Ortalama haftalık çalışma süresi 42,6 saat

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle, referans döneminde işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki çeyreğe göre 1,3 saat azalarak 42,6 saat olarak ölçüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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