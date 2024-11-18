Kayseri’de son bir haftada 24 operasyon: 13 tutuklama

Kayseri’de son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 24 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplamda 60 kişi hakkında yasal işlem yapıldı ve bu kişilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalarda, 414,28 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.