UKOME Toplantısı Tartışmalı Geçti

UKOME toplantısı olaylı bitti. Taksi taşımacılığı taleplerinin görüşüldüğü toplantıda 4+1 taksi uygulamasının geri getirilmesini isteyen gruptakiler, UKOME toplantısından bekledikleri kararın çıkmaması üzerine tepki gösterdi. Toplantı polisin devreye girmesiyle sona erdi.

UKOME Toplantısı Tartışmalı Geçti

UKOME toplantısında gündem yine taksi oldu. Minibüsten taksiye dönüşüm hakkı kazanan ve para kazanamadığını söyleyen araç sahipleri eylem yaptı.

4+1 taksi uygulamasının geri getirilmesini isteyen gruptakiler, UKOME toplantısından bekledikleri kararın çıkmaması üzerine tepki gösterdi.

Toplantının yapıldığı salona girmeye çalışan gruptakilerin, polis ekiplerinin ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle içeri girmeleri engellendi. Bu sırada bazı grup üyeleri tesise pet şişe fırlattı.

Kredi Kartıyla Ödemede İndirime Gidildi

Öte yandan İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemede indirime gidildi. Toplu ulaşımda kredi kartı ile yapılan ödemelerde, otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında alınan ücretin 30 liradan 20 liraya, metrobüste ise 60 liradan 40 liraya indirilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Tarife değişikliği 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak.

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# ukome # Toplu Taşıma # istanbul
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