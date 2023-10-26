Van'da Evlat Nöbeti Sürüyor! Ailelerden Evlatlarına "Teslim Ol!" Çağrısı

Terör örgütü PKK’nın kaçırdığı çocukları için nöbete başlayan aileler Van’ın HDP İl Başkanlığı önündeki eylemini sürdürdü. Aileler evlatlarına 'teslim ol' çağrısı yaptı.

Van'da Evlat Nöbeti Sürüyor! Ailelerden Evlatlarına "Teslim Ol!" Çağrısı

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü.

Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıyan aileler HDP ve PKK karşıtı sloganlar atarak çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Evladı 13 yaşında dağa kaçırılan Anne Nazlı Sancar evladına ‘HDP’ye tüm yollar kapandı bu katillere güvenme’ sözleriyle seslendi. HDP ve terör örgütü PKK'ya karşı yıllardır mücadele verdiğini belirten Sancar, şunları kaydetti:

- Eylemimizi yaklaşık 4 yıldır sürdürüyoruz. HDP'nin kapısından ayrılmayacağız. Evlatlarımıza kavuşmak için bu mücadeleyi veriyoruz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Onlardan korkmuyoruz. Devletimiz güçlüdür. Bizim için mücadele veriyor. Evlatlarımıza devletimizin desteğiyle kavuşacağımıza inanıyoruz. HDP'ye tüm yollar kapandı. Bitmiş durumdalar. Kızım, bu katillere güvenme. Beni duyuyor, görüyorsan gel teslim ol. Oralar senin yerin değil. Hayatına kaldığın yerden devam et. Güçlü bir devletimiz var. Bu bayrağın altında doğdun, bu bayrak altında öl. Katillere ait kıyafeti üstünde taşıma, silahlarını yüzlerine at. Gel teslim ol.

Çocuğu 2015'te dağa kaçırılan Saliha Mert de mücadelede kararlılık vurgusu yaptı, "HDP yandaşları oğlumu kandırdı. Dağa kaçırdılar. Evladıma kavuşmak istiyorum. Oğlum senin o katillerin yanında ne işin var? Onlar bebek katili. Gel devletimize teslim ol. Onlara inanma seni kandırıyorlar. Biz acı çekerken onlar müzik sesiyle sesimizi kesmeye çalışıyorlar." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# van # evlat nöbeti # hdp
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