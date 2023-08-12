Ulaşımda yeni dönem! İstanbul ve Ankara arasında süper hızlı tren

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk ekranlarında Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Uraloğlu, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'a hızlı tren müjdesini verirken bir haberide Ankara-İstanbul güzergahı için verdi.

Bakan Uraloğlu, 'Süper Hızlı Tren' projesini gündeme aldıklarını belirterek İstanbul-Ankara arasına yeni bir hattın inşa edeceğini belirtti. Uraloğlu, şöyle konuştu:

- Mersin, Adana, Gaziantep yüksek hızlı tren çalışmalarına başladık. Kahramanmaraş'ta proje çalışması başlattık ancak ne kadar hızlı olursak olalım proje 2-3 yıl sürer. Biz bu yıl projeyi bitiriyoruz. Daha sonra fizibilite çalışması yapılacak. Kazmayı vurmadan tarih vermeyelim, birinci etabı geçtik diyelim. İstanbul - Ankara hızlı treninde ise şöyle bir durum var: İki noktada biz hattı birbirine bağlayamadık. Önümüzdeki sene sonuna doğru bu iki noktadaki çalışmalarımız tamamlanacak ve İstanbul - Ankara arası 2.5 saate düşecek. Biz artık 'Süper Hızlı Tren' projesini gündemimize aldık. 350 km/s giden bir tren. Bu projeyle iki il arası 80 dakika olacak