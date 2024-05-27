Ulusal Kanal'ın Digiturk'le milyonlarca izleyiciye ulaşmaya devam edebilmesi için dayanışma çağrısı

Ulusal Kanal’ın Digiturk yayını ile milyonlarca kişiye ulaşmaya devam edebilmesi için 5 milyon liralık destek çağrısı sürüyor. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman, Görev Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Büyükdağlı ve Görev Vakfı Genel Sekreteri Uğur Bıçaklıoğlu da herkesi harekete geçmeye çağırdılar.





Ulusal Kanal'ın Digiturk aracılığıyla milyonlarca izleyiciye ulaşmaya devam edebilmesi için dayanışma çağrısı yapıldı.



Gün boyu bültenlere katılan Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman, Görev Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Büyükdağlı ve Görev Vakfı Genel Sekreteri Uğur Bıçaklıoğlu, Digitürk yayının devam edebilmesi için izleyicileri göreve çağırdı.

"ULUSAL KANAL'IN SAHİBİ İZLEYECİLERİDİR"

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman "Ulusal Kanal'ın sahibi izleyicileridir" dedi. Korkman Avrupa'daki Ulusal Kanal izleyicilerine de çağrı yaptı.

Görev Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Büyükdağlı ise Ulusal Kanal'ın önemine vurgu yaptı.

Görev Vakfı Genel Sekreteri Uğur Bıçaklıoğlu da katıldığı yayında "Ulusal Kanal imeceyle, dayanışmayla kurulmuştur. İzleyicilerine misyon yükleyen bir kanaldır" dedi.



Siz de Ulusal Kanal'a Digitürk'te yayın hayatına devam etmesine katkıda bulunmak için,

0 535 545 70 65

0 534 646 09 19

0 554 945 68 43

numaralarını arayarak iletişime geçebilirsiniz.