Ulusal Kanal'ın Digiturk'le milyonlarca izleyiciye ulaşmaya devam edebilmesi için dayanışma çağrısı

Ulusal Kanal’ın Digiturk yayını ile milyonlarca kişiye ulaşmaya devam edebilmesi için 5 milyon liralık destek çağrısı sürüyor.

Editör: Ali Murat Engin
Son Güncelleme:

Ulusal Kanal’ın Digiturk yayını ile milyonlarca kişiye ulaşmaya devam edebilmesi için 5 milyon liralık destek çağrısı sürüyor. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman, Görev Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Büyükdağlı ve Görev Vakfı Genel Sekreteri Uğur Bıçaklıoğlu da herkesi harekete geçmeye çağırdılar.

Ulusal Kanal'ın Digiturk aracılığıyla milyonlarca izleyiciye ulaşmaya devam edebilmesi için dayanışma çağrısı yapıldı.

Gün boyu bültenlere katılan Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman, Görev Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Büyükdağlı ve Görev Vakfı Genel Sekreteri Uğur Bıçaklıoğlu, Digitürk yayının devam edebilmesi için izleyicileri göreve çağırdı.

"ULUSAL KANAL'IN SAHİBİ İZLEYECİLERİDİR"

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman "Ulusal Kanal'ın sahibi izleyicileridir" dedi. Korkman Avrupa'daki Ulusal Kanal izleyicilerine de çağrı yaptı.

Görev Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Büyükdağlı ise Ulusal Kanal'ın önemine vurgu yaptı.

Görev Vakfı Genel Sekreteri Uğur Bıçaklıoğlu da katıldığı yayında "Ulusal Kanal imeceyle, dayanışmayla kurulmuştur. İzleyicilerine misyon yükleyen bir kanaldır" dedi.


Siz de Ulusal Kanal'a Digitürk'te yayın hayatına devam etmesine katkıda bulunmak için,
0 535 545 70 65
0 534 646 09 19
0 554 945 68 43
numaralarını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

Vatan Partisi Eskişehir'in sarsılmaz direklerinden Ahmet Karatepe son yolculuğuna uğurlandıVatan Partisi Eskişehir'in sarsılmaz direklerinden Ahmet Karatepe son yolculuğuna uğurlandıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ulusal kanal # Dayanışma
Çok Okunanlar
Elinde altın olanlar, altın alacak dikkat! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar!
Elinde altın olanlar, altın alacak dikkat! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar!
100 bin TL'si olan bayram edecek! İşte 1 aylık yeni faizler
100 bin TL'si olan bayram edecek! İşte 1 aylık yeni faizler
3 yıl önce 10 bin TL yatırım yapsaydınız bu gün ne kadar olurdu? Çok şaşıracaksınız
3 yıl önce 10 bin TL yatırım yapsaydınız bu gün ne kadar olurdu? Çok şaşıracaksınız
İstanbul'daki en iyi 10 üniversite hangisi? Bakın ilk sırada hangisi var?
İstanbul'daki en iyi 10 üniversite hangisi? Bakın ilk sırada hangisi var?
Altın fiyatları için senaryo değişti: "Sinyaller vermeye başladı"
Altın fiyatları için senaryo değişti: "Sinyaller vermeye başladı"
Öne Çıkanlar İran Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani'den Türkiye mesajı! İran Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani'den Türkiye mesajı! Mersin'deki kazada ölenlerin kimliği belirlendi Mersin'deki kazada ölenlerin kimliği belirlendi