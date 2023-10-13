Ulusal'ın Yayınları Sonuç Aldı! Harmandalı Çöplüğünde İzmir Belediyesi Geri Adım Attı

Ulusal Kanal ortaya çıkardı, İzmir Büyükşehir Belediyesi geri adım attı. Yeni çöp sahası kapatıldı. Haberimiz sayesinde Çiğli ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi sakinleri rahat bir nefes aldı.

Harmandalı'nda Çöp Sorunu

Harmandalı Çöp Depolama Tesisi’nin yarattığı heyelan nedeniyle toprak; evleri, elektrik direklerini, asfaltı önüne katıp götürdü. Bilim insanları ve uzmanlar senelerce sahaya çöp dökülmemesini söyledi. Ancak Tunç Soyer yönetimindeki belediye önce heyelanın çöpten kaynaklanmadığını savundu. Halkın ayağa kalması ve bilim insanlarının hazırladığı raporlardan sonra gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. Bilim insanları bir çakıl taşı ağırlığının dahi heyelanı tetiklediğini söyledi. Ama Büyükşehir kamyonları durmaksızın çöpü bu bölgeye yığdı. Yetmedi çöp sahasını genişletti. Ancak bu kez CHP’li belediye faka bastı. Çünkü Ulusal Kanal, yeni çöp sahasının Hazine’ye ve özel mülke ait olduğunu ortaya çıkardı. Haberimiz Büyükşehir Belediye Meclisinde gündem yarattı. AK Parti ve CHP’li üyeler 1,5 saat boyunca konuyu tartıştı. CHP’li belediye ise yine gerçeği reddetti.

Ulusal Kanal'ın Yayınları Sonuç Aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi yayınların üzerinden 24 saat geçmeden Ulusal Kanal’ın ortaya çıkardığı kaçak çöp depolama tesisini kapatmaya başladı. O anları Ulusal Kanal havadan görüntüledi. Gelişmeyi sevinçle karşılayan mahalle sakinleri Ulusal Kanal’ı tebrik etti. İdare mahkemesinin depolamayı durduran kararına rağmen üst kotlar çöp dökülüyor. Bu da toprağın kaymasını ve halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor.