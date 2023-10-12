Harmandalı Çöplüğü Meclis Gündeminde! Ulusal Kanal'ın Haberi İzmir'de Gündem Belirledi

Ulusal Kanal'ın ısrarlı haberleri İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine oturdu. Büyükşehirin Harmandalı Çöplüğünü genişlettiği ve heyelan riskini artırdığı haberimiz belediye meclisinde izletildi. Bunun üzerine meclis üyeleri bir buçuk saat konuyu tartıştı.

Harmandalı Çöplüğü Meclis Gündeminde! Ulusal Kanal'ın Haberi İzmir'de Gündem Belirledi
Editör: Özgür Doğu Saymaz
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Ulusal Kanal ortaya çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bir buçuk saat tartışıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı'ndaki heyelana neden olan çöp depolama tesisine yeni sahalar açtığı haberimiz Belediye Meclisi'ne bomba gibi düştü. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe Ulusal Kanal’ın haberini mecliste üyelere izletti.

Ulusal Kanal'ın haberi meclisin gündemini belirledi. AK Parti ve CHP’li meclis üyeleri arasında hararetli tartışmalar yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, kaçak depolama yapılıp yapılmadığını sordu. CHP Grup başkanvekili Murat Aydın ise bu iddiayı reddetti.

CHP grubu, sorunları çözeceklerini ancak AK Parti hükümeti tarafından engellendiklerini savundu. AK Parti Grup sözcüsü Hakan Yıldız, bu savunmaya “Planlama konusunda beceriksizsiniz” ifadeleriyle yanıt verdi.

Mecliste ir buçuk saat süren tartışma sonucu bir uzlaşı çıkmadı. İdare mahkemesinin Harmandalı çöplüğüne depolamasını durdurmasına rağmen atık dökme işlemi devam ediyor.

Ulusal Kanal'ın edindiği bilgiye göre kaçak çöp depolama konusu İzmir Valiliği'nin de gündemine geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kapatma kararına rağmen çöplüğü genişletmesine İzmir Valiliği'nin müdahale edebileceği değerlendiriliyor.

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