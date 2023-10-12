57 Bombalı Saldırı Önlendi! İçişleri Bakanlığı Bilançoyu Açıkladı

Güvenlik güçlerinin nefesi terör örgütlerinin ensesinde. Çeteler baskınla çökertildi. Suç örgütleri amacına ulaşamadı. Operasyonlardaki son durum için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kameraların karşısına geçti.

Son 120 günde terör örgütlerine dört koldan operasyon yapıldı. PKK'lılar kafalarını barınaklardan çıkaramaz oldu. Bu dönemde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 1132 şehir, 54 bin 598'i kırsalda olmak üzere 65 bin 730 operasyon yapıldı. Kırsalda gerçekleşen operasyonların 26'sı büyük, 189'u orta, 54 bin 383'ü küçük operasyonlardı. Kırsalda ve şehirde PKK'ya yönelik yapılan tüm operasyonlarda 309 terörist etkisiz hale getirildi. 38'i ölü, 208'i sağ, 4'ü yaralı, 59'u teslim. 1810 şüpheli gözaltına alınırken, 433'ü tutuklandı, 336'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

FETÖ üyeleri de saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik yapılan 1786 operasyonda da 2 bin 689 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 536'sının tutuklandığını, 457'si hakkında da adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

DEAŞ mensupları da güvenlik güçlerinin hedefindeydi. DEAŞ'a yönelik 377 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 60'ı sağ, biri teslim olmak üzere 61 terörist etkisiz hale getirildi. 661 şüpheli gözaltına alınırken, 161'i tutuklandı, 131'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

120 günlük operasyon bilançolarını açıklayan Yerlikaya suç örgütlerine de özel parantez açtı. 7'si ulusal 31'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi suç çetesi çökertildi

Uyuşturucu ile mücadele de İçişleri Bakanlığı'nın özel gündemleri arasında. 80 bin 572 operasyon yapıldı. 8 bin 379 kişi tutuklandı.