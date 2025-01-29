Ümraniye’de korkunç kaza! Otomobil yolcu otobüsüne çarptı
İstanbul Ümraniye’de TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir otomobil, önünde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Ümraniye’nin Çamlık Mahallesi TEM Otoyolu Edirne istikametinde, seyir halindeki bir otomobil, önünde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi araç içinde sıkıştı.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilin içinde sıkışan 2 kişi güçlükle araçtan çıkarıldı. Kimlikleri belirlenemeyen yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne yönü bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik kontrollü olarak yeniden açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı