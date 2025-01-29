Ümraniye’de korkunç kaza! Otomobil yolcu otobüsüne çarptı

İstanbul Ümraniye’de TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir otomobil, önünde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ümraniye’de korkunç kaza! Otomobil yolcu otobüsüne çarptı
Yayınlanma:

Ümraniye’nin Çamlık Mahallesi TEM Otoyolu Edirne istikametinde, seyir halindeki bir otomobil, önünde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi araç içinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilin içinde sıkışan 2 kişi güçlükle araçtan çıkarıldı. Kimlikleri belirlenemeyen yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne yönü bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik kontrollü olarak yeniden açıldı.

Siirt Belediyesine kayyum atandıSiirt Belediyesine kayyum atandıYerel Yönetimler

Kaynak: Anadolu Ajansı

ümraniye trafik kazası
Günün Manşetleri
Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda
Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu
TBMM, Kartalkaya'daki otel yangınını araştıracak
2 asker eğitim sırasında yaralandı
ABD, Suriye'deki askerlerini çekecek mi?
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan'dan çok İsrail'e güvendiklerini açıkladı
Trump ile Netanyahu bir araya gelecek
Putin'den Ukrayna ile müzakere açıklaması
Fenerbahçe, Talisca ile sözleşme imzaladı
Otel yangınıyla ilgili "kişinin hatırasına hakaret" soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
Çok Okunanlar
Beyaz Saray'dan Trump ile ilgili çarpıcı açıklama Beyaz Saray'dan Trump ile ilgili çarpıcı açıklama
2 asker eğitim sırasında yaralandı 2 asker eğitim sırasında yaralandı
ABD, Suriye'deki askerlerini çekecek mi? ABD, Suriye'deki askerlerini çekecek mi?
Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu
Kocaeli'de feci trafik kazası! Kocaeli'de feci trafik kazası!