Ümraniye'de şok olay: Sapık, eve banyo tavanından girdi!

Şüpheli, olay yerinden kaçarken, darp edilen anne hastaneye kaldırıldı. Ev sahibi Cengiz Yaşar, "Anneye takıntılı biri, asma tavandan banyoya iniyor, ışıkları kapatıyor. Eve kiracılarım geldiklerinde kafalarına vuruyor, saldırıyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Olay, Parseller Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın 3. katında kiracı olarak yaşayan Filistinli ve Cezayirli iki kız öğrenci ile ilgili olarak meydana geldi. Öğrencilerden birinin annesi de kısa bir süreliğine kızının evine yerleşmişti. İddiaya göre, Filistinli anneye takıntılı olan H.S. (30), evlerinin bulunduğu binanın çatısına saklanarak, 20 Şubat'ta tavan arasında delik açtı ve havalandırma boşluğundan daireye indi.

Şüpheli, öncelikle şalterleri indirerek evin elektriğini kestikten sonra, anne ve kızların gelmesini bekledi. Eve gelen anne ve kızı, saldırganın sopalı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Kafasından yaralanan anne ve kız, hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu, ancak psikolojik olarak zor bir dönem geçirdikleri belirtildi. Polis, saldırganı Gaziosmanpaşa'da yakaladı.

Ev sahibi Cengiz Yaşar, olayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Apartmanımızın WhatsApp grubunda haber aldık, saat gece 11 gibi. Olayın detaylarını tam olarak öğrenemedik çünkü mağdur kiracılarım hastanedeydiler. Biz de netleştirmek için geldik. Kiracımın annesinin yaralı olduğunu gördük. Şu an iyiler ama psikolojik olarak yıkıldılar. Banyonun tavanında patlak vardı, başka bir zarar yoktu. Oradan girmiş. Havalandırma boşluğunda tuğlaları kırarak giriyor. Asma tavandan banyoya iniyor, ışıkları kapatıyor. Kiracılarım eve geldiklerinde kafalarına vuruyor, saldırıyor. Ardından hemen kaçıyor. Muhtemelen taşınacaklar çünkü psikolojik olarak burada yaşamaları zor gibi görünüyor."