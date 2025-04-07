Umut yolculuğu yarıda kaldı: 36 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 3’ü çocuk 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Umut yolculuğu yarıda kaldı: 36 düzensiz göçmen yakalandı
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Ege Denizi üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı, Urla açıklarında yeni bir grubu yakaladı.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Urla açıklarında bir lastik botu tespit etti. Harekete geçen ekipler botu durdurarak içerisinde bulunan 36 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Lastik bottaki göçmenlerden 3’ünün çocuk olduğu bildirildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan göçmenlerin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra işlemleri başlatıldı.

Yakalanan 36 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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