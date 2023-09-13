Ünlü grubun konserine narkotik polisleri damga vurdu! Hangi konserde uyuşturucu uyarısı oldu? Alanda binlerce genç vardı...

Bursa'da ünü müzik grubu Dedublüman konserine narkotik polisleri damg vurdu. Binlerce gencin hınca hınç doldurduğu açıkhava sahnesinde müzik grubu öncesi sahneye çıkan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahneden "Uyuma" gençliğine sahip çık" diye haykırdı.

Ünlü grubun konserine narkotik polisleri damga vurdu! Hangi konserde uyuşturucu uyarısı oldu? Alanda binlerce genç vardı...
konser
Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber" ve "Uyuma" projelerinin tanıtımı için kolları sıvayan Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Açık Hava Sahnesinde ünlü müzik grubu Dedublüman konserine damga vurdu. Konser öncesi sahneye çıkan Narkotik polisleri, 5 binin üzerindeki gence uyuşturucunun zararlarından bahsedip "Uyuma" Gençliğine Sahip Çık dedi.

Akaryakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı! İzmir narkotikten tır operasyonuAkaryakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı! İzmir narkotikten tır operasyonuYurt

ÜNLÜ GRUBUN KONSERİNE NARKOTİK POLİSLERİ DAMGA VURDU!

"En İyi Narkotik Polisi Anne" "Narkorehber" projelerinden de bahseden Narkotimler gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ünlü grubun konserine narkotik polisleri damga vurdu! Hangi konserde uyuşturucu uyarısı oldu? Alanda binlerce genç vardı... - Resim : 2

Ünlü grubun konserine narkotik polisleri damga vurdu! Hangi konserde uyuşturucu uyarısı oldu? Alanda binlerce genç vardı... - Resim : 3
Öte yandan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan uyuşturucu ile mücadele eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde 19 ayrı faaliyette 8 bin 470 vatandaşa el broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

Ünlü grubun konserine narkotik polisleri damga vurdu! Hangi konserde uyuşturucu uyarısı oldu? Alanda binlerce genç vardı... - Resim : 4

# konser # narkotik # uyuşturucu # gençler
Çok Okunanlar
İstanbul'da 3 ilçede sular saatlerce kesilecek! İSKİ hangi ilçeleri uyardı?
İstanbul'da 3 ilçede sular saatlerce kesilecek! İSKİ hangi ilçeleri uyardı?
Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz!
Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz!
Apple Watch Series 9! İşte yenilikler ve fiyatlar
Apple Watch Series 9! İşte yenilikler ve fiyatlar
Konut kredisi çekeceklere kötü haber
Konut kredisi çekeceklere kötü haber
Buralar sonbaharda çok başka! Sonbaharda gidip görülmesi gereken yerler!
Buralar sonbaharda çok başka! Sonbaharda gidip görülmesi gereken yerler!
Öne Çıkanlar "AK Parti İçinde Hala Amerika Var!" | Dr. Doğu Perinçek Türk Siyasetinin Röntgenini Çekiyor... "AK Parti İçinde Hala Amerika Var!" | Dr. Doğu Perinçek Türk Siyasetinin Röntgenini Çekiyor... UEFA'dan Hırvatistan'a disiplin soruşturması UEFA'dan Hırvatistan'a disiplin soruşturması