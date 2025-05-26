Ünlü oyuncu Şerife Sezer trafik kazası geçirdi!

Edinilen bilgilere göre, Bodrum yönüne ilerleyen Şerif Sezer’in aracı, karşı yönden gelen 26 yaşındaki Ş.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Sabah’ın aktardığına göre, genç sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kaza meydana geldi.

Çarpışmanın ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada Ş.A.’nın yaralandığı, Şerif Sezer’in ise ciddi bir yara almadığı öğrenildi. Usta oyuncu, olay yerinden bir arkadaşının aracıyla Bodrum’a doğru yoluna devam etti.