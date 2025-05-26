Künefeci görünümlü FETÖ zinciri: 5 ilde 33 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde bir künefe zincirine yönelik FETÖ/PDY operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 33’ü yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Künefeci görünümlü FETÖ zinciri: 5 ilde 33 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasını deşifre etmeye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda bir künefe zinciri mercek altına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) elde edilen veriler doğrultusunda yapılan incelemelerde; örgüt adına finansal destek sağlayan, ifadelerde ve teşhislerde adı geçen, ayrıca örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyallerde suç unsurlarına rastlanan 41 şüpheli tespit edildi.

Sabah saatlerinde İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 100 bin TL nakit para, 33 cumhuriyet altını, 2 gram altın ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Şüphelilerden 7’sinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, yurt içinde olduğu belirlenen bir firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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