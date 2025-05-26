Çanakkale’de müdür yardımcısı doğa yürüyüşü sırasında kayboldu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşüne çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'dan haber alınamıyor. Bartu'nun bulunması için çok sayıda ekip seferber edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çanakkale’de müdür yardımcısı doğa yürüyüşü sırasında kayboldu
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesindeki Adatepebaşı köyü yakınlarında bulunan Gürleyik Şelalesi’nde doğa yürüyüşüne çıkan grupta yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, yürüyüş sırasında aniden ortadan kayboldu.

Yürüyüşe katılan diğer grup üyeleri, Bartu’nun bir süre sonra yanlarında olmadığını fark edince jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede kapsamlı bir arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına jandarma, AFAD, AKUT, dalgıçlar ve arama-kurtarma köpekleri katıldı. Zorlu arazi ve şelale çevresi taranırken, olumsuz hava koşulları ve yoğun bitki örtüsü ekiplerin işini güçleştiriyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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