NBA doğu konferansı finalinde Knicks’ten kritik galibiyet: Seri 2-1 oldu

NBA Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçında New York Knicks, Indiana Pacers'a konuk oldu. Seride 2-0 geride bulunan Knicks, kritik deplasman maçını 106-100 kazanarak durumu 2-1 yaptı ve seriye yeniden tutundu.

Knicks'in galibiyetinde en büyük pay, Karl-Anthony Towns ve Jalen Brunson'a ait oldu. Towns 24 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Brunson da 23 sayıyla mücadele etti. İkili, özellikle son çeyrekteki kritik hücumlardaki katkılarıyla galibiyeti getiren isimler arasında yer aldı.

PACERS'TA HALIBURTON VE TURNER YETERSİZ KALDI

Indiana Pacers cephesinde ise Tyrese Haliburton 20, Myles Turner ise 19 sayıyla oynadı. Ancak iki oyuncunun çabası, Knicks’in etkili savunması ve son dakikalardaki hücum organizasyonları karşısında galibiyet için yeterli olmadı.

Seride dördüncü maç yine Pacers’ın ev sahipliğinde oynanacak. Knicks, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılması durumunda seriyi eşitleyecek ve final yolunda avantajı tekrar ele geçirme şansı yakalayacak.