Üreticiler hükümete seslendi!

Sebzelerin son hasatları tamamlamaya hazırlana Bafra Ovası üreticileri Türkiye’nin en verimli topraklarından birine sahip. Her türlü sebze, meyve ve hububat bu topraklarda yeşeriyor.

azlık sebzeler, kavun, karpuz, ayçiçeği ve şeker pancarı ekim ve dikimi için hazırlık yapan çiftçi, hükümete seslendi:

“Üretim için çiftçiyi destekleyin ki enflasyon düşsün.” Ovada şu anda karnabahar, pırasa ve ıspanakların son dalları kesiliyor. Kimi üretici ‘maliyetleri karşılamıyor’ diye özellikle karnabaharı tarlada bıraktı, yeni ürün için tarla hazırlığına başladı.

"ÇİFTÇİYE YATMAK YOK!"

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, tarlalardaki durumlara dair şu bilgileri verdi: “Kışlık sebzeler bitti. Bazı günler çok para yaptı bazı günler maliyetin altında kaldı. 4 bin dönüm pırasa var kesmiyor adam. Fiyat 3 liraya kadar düştü, maliyet kurtarmıyor çünkü. Şu anda ayçiçeği ve şeker pancarı yerleri hazırlanıyor. Ovada karpuz, kavun, kapya biber ve diğer yazlık sebzeler dikilecek. Çiftçiye bundan sonra yatmak yok. Sezona başlıyoruz. Köylü bundan sonra yatak yüzü görmez. Anası, bebesini emziremeyecek vakit bulamayacak.”

"DEVLET ÇİFTÇİYİ DESTEKLESİN"

Yazın sebze fiyatlarının ucuz olması için çiftçiye 5 kalemde destek isteyen Tosuner, şöyle devam etti: “En büyük sıkıntı maliyet. Enflasyonu tetikleyen 5 kalem var. Mazot, gübre, ilaç, hayvan yemi ve enerji. Bu beş kalemde tarım yapan çiftçiyi devletin denetim olmak şartıyla desteklemesi lazım. Devlet çiftçiyi desteklerse enflasyon düşer. Gübreyi 1000 liraya alacağıma 250 liraya alırsam ürünü de ucuz satarım. Bunu devlet yapacak. Çiftçinin var olması ve tarımın güçlü olması için sınırsız destek vermesi lazım. Tarım yoksa bitiyor.

“Kuraklık var. Karın beyaz damlasını görmedim bu yıl. Sizin yaşam şartlarınız daha zor. Bizim her şeyimiz var. Kasabada yaşayanların şartları iyi değil. Tarımın olmadığı yerde bir ülkenin ayakta durma şansı yok. Tükettiğiniz tüm ürünleri biz üretemezsek bu devletin çöküşü olur. “85 milyon değil 185 milyon kişiye tüketecek ürünü üretmek için arazimiz de var halkımız da var inancımız da var. Ama üreticinin yanında devlet olması lazım.”

"ÇİFTÇİLER ZOR GÜNLERİ AŞACAK"

Tosuner, hükümetin seçim sonuçlarını masaya yatırmasını da istedi:

“Ben devletimin yanındayım. Ama hataları da görmeleri lazım. Vatandaşın demek ki sıkıntısı var. Bunu idareciler oturup düşünmeleri gerek. Türkiye güçlü bir devlet. Bunun değerini bilmek lazım, hataları telafi etmek lazım. Herkes masaya oturacak, hesabını kitabını yapacak. Tavşan dağı aştıktan sonra hedefi tutturamazsın. İnşallah her şey iyi olur. Ama tablo meydanda. Çiftçilerimize bereketli ve kazançlı bir yıl diliyorum. Çiftçinin zor günleri aşacak inancı her zaman var. Üretiyor çünkü…”