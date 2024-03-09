Üreticiler kalıcı çözüm istiyor!

Ramazan ayı nedeniyle gözler ürün fiyatlarına çevrildi. Üretim cephesinde sorun yine maliyet ve üretici-tezgâh fiyatları arasındaki büyük uçurum.

Üreticiler kalıcı çözüm istiyor!
Editör: Yağmur Biçen


Vatandaş için sofrasının maliyeti, çiftçi için üretim maliyeti sorun olmaya devam ediyor. Ramazan öncesi gözler ürün fiyatlarına çevrildi. Her iki taraf ta çözüm bekliyor.

Antalya’nın örtü altı üretim merkezi Kumluca’da üreticiler, her yıl doğal afetlerle mücadele ediyor. Hem de girdi maliyetlerini en üst seviyedeyken… Bütün zorluklara göğüs gererek üretim çarkını çeviriyorlar. Üretimden sofraya uzanan zincirde artan fiyatın sorumlusuymuş gibi gösterilmekten de bıktılar. Emeğinin ve masrafının karşılığını alamıyorlar.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, sera kurulum ve üretim maliyeti gerçeğine dikkat çekti.

Üreticiler, artık kangrene dönen girdi maliyetleri sorununa kalıcı çözüm istiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# üretim # Pazar
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