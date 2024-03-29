Üretim baltalanıyor! Araziler GES'lerle kuşatılıyor

Antalya’nın Elmalı ilçesinin geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kent, bugünlerde Güneş Enerji Santrali projelerinin kıskacında. Özel şirketlerin GES kurmak üzere parsellediği Elmalı topraklarında bu girişimler artıyor.

Editör: Uğur Çam

Bir yanda üretim baltalanıyor, bir yandan da mera arazilerini ve doğal sit alanlarını GES şirketleri parselliyor. Burası tarım ve hayvancılık yurdu Antalya’nın Elmalı ilçesi…

Kentte, özel şirketin GES projesi için seçtiği son yer, Antik Kuzey Likya Yolu, Tümülüs alanı ve kentin tek merasını kapsıyor.  Yöre insanına göre, bu santrallerin kente hiçbir faydası yok, Elmalı ancak üretimle kalkınabilir. Uzmanlar, panellerin kurulu olduğu bölgede iklim şartlarında değişiklik, bitki örtüsünde bozulma meydana geleceğini belirtiyor. Meralar, hayvancılığın temel dayanağı.

Ulusal Kanal’a konuşan Celil Ayaz, Elmalı halkının bölge ile ilgili kaygı ve beklentilerini aktardı. Uzmanlara göre, Türkiye bir an önce bütüncül arazi planlamasını tamamlamalı.

Üreticinin sorununa köklü çözüm! "Elmalı'da üretim, planlama ve işbirliği merkezi kuracağız"Üreticinin sorununa köklü çözüm! "Elmalı'da üretim, planlama ve işbirliği merkezi kuracağız"Yerel Yönetimler

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Antalya # antalya # elmalı # güneş enerjisi santrali
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