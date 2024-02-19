Uşak'ta korkunç ölüm! Otomobille gölete düştüler

Uşak'ta feci bir olay yaşandı. Karaağaç Göleti'ne düşen otomobildeki Ramazan Kısa, hayatını kaybetti. Ekipler, Kısa'nın cansız bedenini göletten çıkarttı.

Uşak'ta korkunç ölüm! Otomobille gölete düştüler

Uşak'ta korkunç bir olay meydana geldi. Ramazan Kısa ile G.K'nin, Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'nin ıyısına park ettikleri otomobil, Ramazan Kısa ile G.K. aracın içindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket ederek suya düştü.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, otomobilde bulunan G.K.'nin kendi imkanlarıyla göletten çıktığı belirtildi.

Otomobille suya gömülen Ramazan Kısa için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD İzmir Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Kısa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından çıkartılan cenaze, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Süper Kupa maçı iptal mi edildi? Fenerbahçe'nin açıklaması kafaları karıştırdıSüper Kupa maçı iptal mi edildi? Fenerbahçe'nin açıklaması kafaları karıştırdıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# uşak # son dakika
Çok Okunanlar
İstanbullular dikkat! Depremler batıya kayıyor: Oturduğunuz semt depreme dayanıklı mı?
İstanbullular dikkat! Depremler batıya kayıyor: Oturduğunuz semt depreme dayanıklı mı?
İnce telli sık dökülen saçlara elveda! Bunları yiyenlerin saçı halat gibi kalın oluyor!
İnce telli sık dökülen saçlara elveda! Bunları yiyenlerin saçı halat gibi kalın oluyor!
Azı karar çoğu ise kalp damarlarını tıkıyor! Faydasını abartıp çok yiyenler pişman oluyor!
Azı karar çoğu ise kalp damarlarını tıkıyor! Faydasını abartıp çok yiyenler pişman oluyor!
Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman?
Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman?
73 şehirde Mercek-12 operasyonu!
73 şehirde Mercek-12 operasyonu!
Öne Çıkanlar MİLLİ PARALARLA TİCARET DOLAR SALTANATININ SONUNU HAZIRLIYOR | Ulusal Haber MİLLİ PARALARLA TİCARET DOLAR SALTANATININ SONUNU HAZIRLIYOR | Ulusal Haber Diyanet'ten Feyza Altun için suç duyurusu! Diyanet'ten Feyza Altun için suç duyurusu!