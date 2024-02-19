Uşak'ta korkunç ölüm! Otomobille gölete düştüler

Uşak'ta korkunç bir olay meydana geldi. Ramazan Kısa ile G.K'nin, Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'nin ıyısına park ettikleri otomobil, Ramazan Kısa ile G.K. aracın içindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket ederek suya düştü.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, otomobilde bulunan G.K.'nin kendi imkanlarıyla göletten çıktığı belirtildi.

Otomobille suya gömülen Ramazan Kısa için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD İzmir Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Kısa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından çıkartılan cenaze, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.